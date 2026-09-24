Ръсел с огромен аванс пред Антонели във втората тренировка в Азербайджан

След като беше най-бърз в откриващата свободна тренировка преди Гран При на Азербайджан, Джордж Ръсел оглави класирането и в края на втория час за подготовка на уличната писта в Баку.

Британският пилот на Мерцедес зае първата позиция с време от 1:43.347, с което той изпревари с цели 0.552 секунди съотборника си Андреа Кими Антонели. Лидерът в генералното класиране загуби време за подготовка и във втората тренировка, след като механиците на Мерцедес имаха нужда от малко повече време, за да поправят колата му след повредата в хидравличната система от по-рано през деня.

Тройката с пасив от 0.827 оформи Макс Верстапен, който беше последният пилот с изоставане от под секунда спрямо Ръсел. Съотборниците във Ферари Шарл Леклер и Люис Хамилтън се наредиха четвърти и пети, като те завършиха съответно на 1.126 и 1.318 зад лидера. Световният шампион Ландо Норис завърши тренировъчния ден на шестото място с пасив от 1.484, а зад него в топ 10 влязоха още Пиер Гасли, Оскар Пиастри, Исак Хаджар и Естебан Окон.

Точно преди изтичането на първата третина на сесията Арвид Линдблад стана автор на първия по-сериозен инцидент за уикенда, след като катастрофира в осмия завой, най-тясното място не само на пистата в Баку, но и в целия календар. За пилота на Рейсинг Булс това е втори пореден уикенд с инцидент във втората тренировка след катастрофата му в Мадрид преди две седмици. Заради този инцидент тренировката беше прекъсната с червен флаг за десетина минути, за да могат маршалите да почистят трасето и да отстранят повредения болид на Рейсинг Булс.

Веднага след подновяването на сесията Оливър Беарман спря в зоната за сигурност на втория завой и се скри зад предпазните стени. По радиото пилотът на Хаас съобщи, че двигателят на неговия болид се е счупил, което се видя много ясно и от повторението от онборд камерата на колата на британеца.

No sooner has Bearman got going and he's stopped again 😖



"My engine broke" #F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/QkSX2K9YHZ — Formula 1 (@F1) September 24, 2026

Уикендът за Гран При на Азербайджан, 15-ти кръг за сезон 2026 във Формула 1, ще продължи утре в 11:30 часа българско време с третата и последна свободна тренировка по улиците на Баку.

Програма на уикенда за Гран При на Азербайджан във Формула 1

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Снимки: Imago