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Марсилия с най-лош старт от близо век

  • 22 сеп 2026 | 02:22
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Марсилия влиза в паузата за националните отбори в зоната на изпадащите в Лига 1, само с една точка пред последния в класирането Льо Авър. Сезонът започна обещаващо на „Велодром“ през август с победа с 4:0 над Страсбург. Оттогава обаче тимът на Бруно Женесио не е спечелил нито една точка.

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Загубата в неделя вечер от Пари Сен Жермен в „Льо Класик“ беше пета поредна във всички турнири. За първи път в историята си Марсилия губи четири от първите си пет мача в Лига 1, а с петте поражения в първите си шест срещи във всички състезания клубът записа нежелан антирекорд.

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Треньорът на Марсилия: Почетна загуба не може да ме задоволи

Женесио е едва вторият треньор в историята на ОМ, след тандема Вили Кохут-Андре Гаскар през 1938 г., който започва престоя си начело на тима с четири загуби в първите си пет мача в Лига 1. Той обаче е първият, който допуска пет поражения в първите си шест двубоя във всички турнири.

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Снимки: Imago

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