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В последния момент УЕФА наложи неочаквана забрана на Германия

  • 24 сеп 2026 | 10:32
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В последния момент УЕФА наложи неочаквана забрана на Германия

Не зелено и ретро, а черно и чисто ново! Вместо с екипите за гостуване от 1990 г., тази вечер германският национален отбор изненадващо ще излезе срещу Нидерландия с последната фланелка, произведена от „Адидас“. Вече е ясна и причината за това: според информация на „Билд“ УЕФА е забранила зелената фланелка от 1990 г. поради „Правилника за екипировката“.

По-конкретно става въпрос за два детайла. Според разпоредбите на асоциацията ръкавите на фланелките трябва да са свободни, тъй като там трябва да има място за емблемата на Лигата на нациите и тази на фондацията на УЕФА. Освен това, съгласно настоящите правила на турнира, номерът на играча трябва да се вижда и на гърдите. И двете условия не са изпълнени при стария ретро екип.

Първоначално се обмисляше промяна в дизайна, но сега просто последният екип на „Адидас“, който трябваше да излезе на пазара едва на 3 ноември, ще влезе в употреба малко по-рано.

Черната фланелка слага край на 77-годишното партньорство между „Адидас“ и Германския футболен съюз (ДФБ). От 1 януари германският национален отбор ще бъде обличан от американския гигант „Найк“.

С черния екип се очаква да бъде постигната първата победа под ръководството на новия селекционер Юрген Клоп (59) в мача в Амстердам. В сряда той вече държа фланелката в ръцете си и я похвали с възторг: „Много, много ми харесва, абсолютно класическа е. Станала е прекрасна. Радвам се, че момчетата ще могат да я носят.“

Между другото, в предстоящите два домакински мача – в неделя в Аугсбург срещу Гърция и следващия четвъртък в Мюнхен срещу Сърбия – Бундестимът ще играе с белите домакински екипи от изминалото Световно първенство.

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