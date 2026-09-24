Разкриха първите детайли за бъдещите двигатели във Формула 1

ФИА и производителите на задвижващи системи във Формула 1 са постигнали споразумени за базовата конфигурация на бъдещите двигатели в световния шампионат, които могат да бъдат въведени през 2030 година.

Детайлите по двигателите тепърва ще бъдат финализирани, но планът е да се премине към 3.0-литров V8 мотор, но той няма да бъде атмосферен. Заради ограниченията за шума на уличните трасета, които стават все повече в календа, Формула 1 ще запази турбо компресорите.

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Задвижващите системи ще продължат да имат и хибриден елемент, но той ще бъде с много по-малък принос за цялостната мощност спрямо сегашните агрегати. При следващите правила електромоторът ще бъде с мощност от максимум 100 kW срещу сегашните 350.

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Идеята е да бъде създадена една цялостна единица, която да включва както двигателя с вътрешно горене, така и електромотора. Това би трябвало да доведе до значително олекотяване на задвижващите системи, които да станат с поне 50 килограма по-леки от настоящите.

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Формула 1 също така обмисля въвеждането на система, подобна на „пуш-то-пас“, която се използва от години насам в Индикар. Тя ще даде възможност да пилотите да увеличат временно мощността на своите агрегати при определени условия, което подсказва, че спортът няма планове да се връща към системата DRS, която беше използвана между 2011 и 2025.

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Снимки: Gettyimages