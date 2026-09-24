Лиам Лоусън разкри кога ще стане ясно бъдещето му във Формула 1

След силния сезон, който прави, Лиам Лоусън изглежда се намира в добра позиция за бъдещето си. Самият пилот смята, че е „в по-добро положение“ за кариерата си във Формула 1 тази година в сравнение със същия етап на миналия сезон.

Преди Гран при на Азербайджан този уикенд, Лоусън се завърна в отбора на Рейсинг Булс след три състезания за Ред Бул, където заместваше Исак Хаджар. Френският пилот получи контузия на китката по време на тренировка през лятната пауза.

Ред Бул вече потвърди Хаджар като съотборник на Макс Верстапен за 2027 година, което затвори вратата за завръщане на Лоусън в основния отбор. Сега бъдещето на новозеландеца във Формула 1 зависи изцяло от Рейсинг Булс, като Лоусън очаква съвсем скоро да стане ясно дали ще остане в екипа от Фаенца.

Исак Хаджар остава в Ред Бул и за сезон 2027

„Вероятно ще има съобщение скоро. Бих казал в следващите няколко състезания. По това време на годината очевидно се взимат всички тези решения. Това е нещо, което се обсъжда на заден план“, обясни Лоусън.



„За мен това не е тема, която обсъждам твърде много. Просто се опитвам да продължа да печеля точки. Може би това направи състезанията с Ред Бул малко по-голямо предизвикателство или ме направи малко по-уязвим.



„Просто защото това е болид, който е доста труден за управление и не съм свикнал с него, а по това време на годината е доста тежко. Но състезанията бяха добри и сега съм развълнуван да се завърна“, завърши Лоусън.

Ред Бул праща Никола Цолов в Япония?

Ако Лоусън остане в Рейсинг Булс, това ще бъде за сметка на Никола Цолов, за когото няма да остане свободна титулярно място в лагера на Ред Бул. Така Българския лъв вероятно ще заеме резервна позиция, която може да комбинира със състезателна програма в японската Супер Формула.

Програма на уикенда за Гран При на Азербайджан във Формула 1

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Снимки: Gettyimages