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Колумбийски национал: Показаното от отбора на СП трябва да се гледа в положителна светлина

  • 8 юли 2026 | 19:21
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Нападателят на колумбийския национален тим по футбол Луис Суарес изрази мнението си, че това може да бъде повратен момент за отбора, след като Колумбия загуби от Швейцария с 3:4 след изпълнение на дузпи на осминафиналите на Световното първенство в Северна Америка. „Мисля, че на този национален отбор му бяха предопределени по-добри неща“, заяви Луис Суарес пред DSports. „За щастие, Бог, футболът и животът ни доведоха дотук и просто искам да благодаря на цялата страна и на всички, които изпълниха стадиона. Да се ​​надяваме, че това е важен повратен момент, защото показаното от тима на Световното първенство трябва да се гледа в положителна светлина“, коментира още колумбийският национал.

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Снимки: Gettyimages

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