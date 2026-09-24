Данъчните на Апенините погнаха италиански тенисисти за ДДС

Италианската данъчна агенция (Agenzia delle Entrate) започна мащабни проверки срещу тенисисти, които са с официално местожителство в Италия и притежават регистрация по ДДС. Финансовите власти оспорват липсата на издадени фактури и неначисляването на ДДС върху наградните фондовe, спечелени от участие в турнири от веригите на ATP и WTA на територията на Италия.

В основата на спора между Агенцията за приходите и данъчните експерти стои фундаментален въпрос: дали премиите от наградния фонд представляват заплащане за предоставена услуга към организатора на турнира, или са единствено награда за постигнат спортен резултат. Начинът, по който се третира този доход, определя дали той подлежи на облагане с ДДС.

Според данъчния консултант Лука Дел Федерико несигурността на премията прекъсва пряката връзка между предоставената услуга и полученото възнаграждение. Тъй като получаването на парична награда зависи изцяло от спортните резултати и победите на корта, prize money остава извън обхвата на ДДС.

Защитата на играчите се позовава на ключово решение на Съда на Европейския съюз (СЕС) от 2016 г., свързано с конни състезания. Тогава европейските съдии решиха, че премия, изплатена за класиране в състезание, не подлежи на ДДС, ако няма гарантирано възнаграждение за самото участие. Този принцип беше преполовен и в циркулярно писмо от 2024 г., издадено от италианските власти за Италианската федерация по конен спорт (FISE).

Допълнителна сложност в казуса произтича от факта, че в Италия тенисът формално се води любителски спорт според местното законодателство. В същото време обаче членството и участия в международните асоциации ATP и WTA носи на състезателите професионален статут. Освен това върху спечеления награден фонд в Италия вече се удържа задължителен 20% данък при източника, което прави допълнителните претенции за ДДС предмет на сериозни правни спорове.

Данъчните експерти подчертават ясното изключение от това правило. Данък добавена стойност безспорно се дължи при доходи от спонсорски договорености, промоционални дейности и гарантирани такси за участие (appearance fee). В тези случаи е налице прекомерно явна и директна връзка между извършената услуга и финансовото възнаграждение.

Важно уточнение е, че текущите проверки на данъчната агенция не са насочени срещу водещите италиански тенисисти. Причината е, че почти всички от топ състезателите на страната отдавна са прехвърлили своето данъчно местожителство в чужбина (в страни като Монако), поради което не са регистрирани по ДДС в Италия.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google