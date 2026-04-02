Швьонтек избра треньор, който е работил 17 години с Надал

Френското издание "Екип" обяви името на бъдещия треньор на Ига Швьонтек. Това е Франсиско Роиг, бивш треньор на Рафаел Надал и Ема Радукану. Той вече е приел да работи с шесткратната носителка на титли от "Големия шлем".

След ранното отпадане от турнира в Маями, Ига Швьонтек обяви раздялата си с треньора Уим Фисет. През последните две седмици от Полша дойде информация, че именно Франсиско Роиг ще се присъедини към екипа на бившата световна номер едно.

Ига Швьонтек се раздели с треньора си след ранното отпадане в Маями

В интервю за sport.pl, Швьонтек потвърди, че вече е постигнала споразумение с треньор, но не разкри името му. Също така, попитана дали нейният идол Надал ѝ е помогнал да намери нов треньор, 24-годишната тенисистка не отрече, а по-скоро избегна отговора.

„Рафа е много открит. Той е изключителен човек. Самият факт, че имам неговия номер и мога да се свържа с него, е голяма чест за мен. Но, честно казано, дали ми е помогнал или не (б.р. при избора на треньор), бих искала да остане между нас, защото и той е част от тази история. Не бих искала да го поставям в неудобно положение“, заяви Швьонтек.

Швьонтек отпадна неочаквано рано в Маями

Франсиско Роиг е работил с Надал от 2005 до 2022 г., след което е тренирал Матео Беретини (декември 2023 – октомври 2024), Ема Радукану (август 2025 – януари 2026) и Джовани Мпетши Перикар през март тази година.

Специалистът е прекратил партньорството си с Мпетши Перикар, привлечен от възможността да работи с Ига Швьонтек. Смяната на треньора в екипа на полякинята дойде точно преди началото на сезона на клей.

Снимки: Imago