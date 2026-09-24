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Андре Агаси за Пийт Сампрас: Враждата ни коства мачове на САЩ за Купа „Дейвис“

  • 24 сеп 2026 | 02:02
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Андре Агаси за Пийт Сампрас: Враждата ни коства мачове на САЩ за Купа „Дейвис“

Бившият №1 в световната ранглиста Андре Агаси направи откровено признание за отношенията си със своя дългогодишен съперник Пийт Сампрас. Тази седмица Агаси е в Лондон в ролята си на капитан на Отбора на света (Team World) за Купа „Лейвър“ и разкри, че враждебността между двамата с години е влияла негативно на представянето на националния отбор на САЩ за Купа „Дейвис“.

Агаси призна, че двамата с Сампрас са забивали „кинжали един в друг“ през най-силните си години. По думите му тяхната лична вражда е имала пряка цена за американския тим, като е коствала на състава няколко важни победи в турнира за Купа „Дейвис“.

Съперничеството между Агаси и Сампрас остава едно от най-великите в историята на мъжкия тенис. Двамата изиграха общо 34 официални мача помежду си, като балансът е 20-14 победи в полза на Сампрас. По отношение на титлите от Големия шлем Сампрас също има предимство със своите 14 трофея срещу 8 за Агаси.

Агаси подчерта контраста между напрежението от неговата ера и колегиалните отношения сред днешните звезди в ATP тура. Ярък пример за това се вижда в Лондон преди началото на Купа „Лейвър“. Карлос Алкарас поздрави отсърце своя съотборник в Отбора на Европа Александър Зверев за титлата му от US Open, а двамата вече проведоха съвместни тренировки на черния твърд корт в залата.

Агаси не спести похвалите си за испанския феномен, като заяви, че Алкарас притежава игра, с която може да помете всеки съперник на корта.

Деветото издание на Купа „Лейвър“ се провежда от 25 до 27 септември в зала The O2 в Лондон. Андре Агаси води Отбора на света за втора поредна година, с подкрепата на Пат Рафтър като вицекапитан. От другата страна Отборът на Европа е предвождан от Яник Ноа с вицекапитан Тим Хенман.

До момента историческият баланс в надпреварата е 5-3 победи в полза на Европа. Въпреки това Отборът на света влиза с самочувствие след успеха си с 15-9 в Сан Франциско миналата година, където ключова роля за триумфа изигра Тейлър Фриц.

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Снимки: Gettyimages

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