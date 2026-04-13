Премеждията на Ига Швьонтек

Ига Швьонтек, №4 в света, преживя доста събития през последните седмици след отпадането си във втория кръг в Маями от Магда Линет.

Най-важното е, че тя обяви ново попълнение в щаба си – бившия треньор на Рафаел Надал – Франсиско Роч, след като се раздели с Вим Фисет. Освен това прекара няколко дни в Майорка, където тренира в Rafa Nadal Academy заедно с Надал и Роч.

По време на медийния ден на турнира в Щутгарт, където тя е двукратна шампионка, Швьонтек разказа повече за новото партньорство и подготовката си за сезона на клей.

Шесткратната шампионка от Големия шлем призна, че изборът на нов треньор е труден процес, тъй като досега го е правила само два пъти в кариерата си. След кратка почивка в Полша тя се фокусира върху намирането на правилния човек.

Роч, който е работил с Надал между 2005 и 2022 г., както и с играчи като Ема Радукану, отговаря на изискванията ѝ.

„Много съм щастлива да започна работа с Франсиско“, каза Швьонтек.

„Търсех човек с добро око за детайла, силен технически специалист и достатъчно опитен, за да ми помогне в различни ситуации. Мисля, че той е преживял всичко в тура.“

Тя подчерта, че процесът е бил бърз и това е плюс, тъй като смяната се случва в средата на сезона.

Швьонтек сподели, че още от два месеца е мислела да тренира в Майорка. Тя иска да направи корекции преди сезона на клей, след като миналата година не е отговорила на собствените си стандарти.

„Исках да отида там, защото познавам условията и кортовете. Знаех, че ще мога да работя спокойно, без разсейване“, каза тя.

Възможността да тренира с Надал е била допълнителен бонус, макар той да няма да бъде част от екипа ѝ в дългосрочен план.

„Попитах дали може да се включи и да даде мнение. Това беше привилегия. Не очаквах много, защото знам колко е зает“, добави тя.

Швьонтек подчерта, че Роч ѝ помага да открива техническите проблеми и да избягва грешни навици. Въпреки това тя е наясно, че промяната няма да стане моментално.

„Ако нещо не е работило месеци наред, няма как изведнъж всичко да се оправи за ден. Опитвам се да си дам време“, каза тя.

След загубата в Маями тя призна, че не е играла достатъчно добре, за да има високи очаквания, а преди турнира в Щутгарт подчерта, че няма да бъде прекалено строга към себе си.

„Когато си спечелил толкова титли, винаги има очаквания – както от теб самия, така и отвън. Моите бяха твърде високи спрямо формата ми. Беше като студен душ. Сега целта ми е да се подобрявам – първо в тренировките, после в мачовете. Да не се съдя прекалено бързо. Това е процес – не спринт, а маратон. Искам да вляза в следващите турнири с този начин на мислене“, завърши Швьонтек.