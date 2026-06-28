Швьонтек: Няма да бъде всичко гладко заради миналата година

Защитаващата титлата си Ига Швьонтек заяви, че държи очакванията си под контрол, докато се готви за "Уимбълдън", признавайки "традицията" на турнира напоследък да не успява да генерира две поредни шампионки на сингъл при жените. С девет различни победителки в последните десет издания в All England Club, шесткратната носителка на титли от Големия шлем каза, че не знае защо повтарянето на успеха на трева се е оказало толкова трудно, дори за утвърдени шампиони от Шлема.

„Разбира се, това е турнир, който създава може би различни предизвикателства, когато се завърнеш като защитаващ титлата си шампион, заради всичко, което се случва около него. Мисля, че имаше тенисисти, които спечелиха този турнир, след като вече имаха много титли от Големия шлем. Защо е особено трудно да се повтори това, нямам представа“, започна Швьонтек.

Полската тенисистка спечели първата си титла на "Уимбълдън" миналата година по категоричен начин, като разгроми американката Аманда Анисимова с 6:0, 6:0 на финала, но се затруднява да повтори тази убедителна игра през последните месеци. Сезонът ѝ е белязан от непостоянство, с отпадания на четвъртфиналите на Откритото първенство на Австралия, Катар и Индиън Уелс, последвани от изненадваща загуба във втория кръг от сънародничката ѝ Магда Линете в Маями. Тази загуба доведе до смяна на треньора, като Швьонтек замени Вим Фисет с Франсиско Роиг. Най-големият неуспех дойде на "Ролан Гарос", където четирикратната шампионка претърпя изненадващо отпадна в четвъртия кръг след поражение от украинката Марта Костюк. Подготовката ѝ на тревна настилка също беше неубедителна, като загуби от Ема Наваро на осминафиналите в Бад Хомбург, където беше поставена под номер 1, което я остави с доста въпроси, на които да отговори преди защитата ѝ на трофея от "Уимбълдън".

„Чувствам се сякаш започвам от съвсем различна позиция и наистина съм на място, където поддържам ниски очаквания. Въпреки че всички говорят за това, че съм шампионка, чувствам, че трябва да играя мачове и да се приспособя. Няма да е всичко гладко заради миналата година“, каза още 25-годишната тенисистка.

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Поставена под номер 3 тази година, полякиня ще започне кампанията си срещу американката Тейлър Таунзенд във вторник и каза, че се надява да натрупа инерция с напредването на турнира.

„Когато си спомням миналата година, бях толкова фокусирана върху целта, нямах много съмнения. В началото на турнира, очевидно не знаеш какво е нивото ти. Трябва да го разбереш в първите мачове. Мога да напредвам мач след мач“, завърши полякинята.

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