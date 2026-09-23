Славия и Лудогорец завършиха 4:4 в голово шоу при U15

Славия и Лудогорец не излъчиха победител в зрелищен двубой от шестия кръг на Елитната юношеска група до 15 години. Срещата на помощното изкуствено игрище на стадион „Славия“ в София завърши 4:4.

Гостите поведоха с два бързи гола на Иван Пуцов и Борис Димов. Валери Зафиров намали изоставането на „белите“ и Лудогорец се оттегли на почивката с аванс от 2:1.

В началото на втората част Ивайло Начков се разписа и увеличи аванса на разградчани. Последва впечатляващ обрат за Славия. Матей Петков отбеляза два гола, а Антон Чолев изведе домакините напред с невероятен далечен изстрел в 63-ата минута. Последната дума обаче имаше Иван Пуцов, който в 71-вата минута реализира второто си попадение в срещата и оформи крайното 4:4.

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