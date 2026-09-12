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Огнян Младенов: Всяко начало е трудно

  • 12 сеп 2026 | 22:28
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Новият наставник на ЦСКА 1948 Огнян Младенов даде мнението си след своя дебют начело на отбора. "Червените" от Бистрица победиха с 2:1 Дунав (Русе).

Черногорец измъкна ЦСКА 1948 срещу последния, успешен дебют за Валверде от "Младост 1"
Черногорец измъкна ЦСКА 1948 срещу последния, успешен дебют за Валверде от "Младост 1"

"Всяко начало е трудно. Започнахме силно, създадохме ситуации, при една тях съумяхме да отбележим гол. След това допуснахме непредизвикани грешки, имахме проблеми във фаза "защита", които ще анализираме с моя екип. Няма каква коренна промяна да се прави, в крайна сметка Александър Александров свърши прекрасна работа с този отбор, искам да го поздравя.

Да, всеки треньор използва част от неговите идеи, но в много голяма степен игровият план е същият. Не бих казал, че бяхме разконцентрирани, може би миг на внимание. Бяхме анализирали добре Дунав, но за съжаление ни отбелязаха по начин, за който бяхме тренирали. Ще си вземем поука. Ще работим, за да ставаме все по-добри. Във всеки двубой излизаме за максимален брой точки. Ще подобряваме и двете фази на игра, излизаме за победа във всеки мач", заяви Огнян Младенов.

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Снимки: Startphoto

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