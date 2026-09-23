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"Отбор на надеждата" ще отпразнува 15-годишен юбилей с голям фестивал

  • 23 сеп 2026 | 13:15
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"Отбор на надеждата" ще отпразнува 15-годишен юбилей с голям фестивал

Един от най-успешните социални проекти в България "Отбор на надеждата" ще отпразнува своя 15-годишен юбилей с голям спортен фестивал, наречен Unity in Motion и финансиран от ЕС. Събитието ще се проведе на територията на Национална спортна академия в София от 24 до 26 септември и в него ще вземат участие хора в неравностойно положение от 11 страни - България, Украйна, Франция, Италия, Дания, Унгария, Литва, Гърция, Румъния, Северена Македония и Швеция, съобщиха организаторите.

Участниците ще премерят сили и ще се забавляват в пет вида спорт - стрийт футбол, бадминтон, тенис на маса, бягане и стрийт уъркаут. България ще бъде представена от над 50 атлети, докато останалите страни ще имат по 20. По-голямата част от българските състезатели са ученици от Възпитателно училище - интернат в гр. Ракитово и са настанени там със съдебна заповед, заради криминални прояви. Участниците имат право да се включат в надреварата във всеки един избран от тях спорт. 

"За 15 години "Отбор на надеждата" се превърна във феномен, който няма аналог в България. За този времеви период ние постигаме 100% успех при социалното включване на националните ни състезатели, които представят България на световни първенства по стрийт футбол за бездомни хора. Предстоящият фестивал в София ще предостави възможност за личностно израстване на повече от 250 души, които срещат сериозни затруднения в живота си. В повечето случаи подобни събития се превръщат в най-хубавите спомени на участниците в тях", коментира Виктор Кирков, създател и мениджър на "Отбор на надеждата".

Проектът "Отбор на надеждата" е създаден от Виктор Кирков през 2011 година, след като получава писмо от президента на шотландската фондация Homeless World Cup Мел Йънг, че може да организира тим, който да представя България на ежегодните световни първенства по стрийт футбол за бездомни хора. От тогава до днес повече от 1000 души са взели участие в проекта и вследствие на това повечето от тях са променили живота си към по-добро.

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