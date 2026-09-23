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Хюрцелер разкри тайната на успеха на Брайтън над Арсенал

  • 23 сеп 2026 | 12:21
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Брайтън постигна впечатляваща победа с 3:0 над шампиона на Англия Арсенал, който до този момент бе непобеден от началото на сезона. Паскал Грос, Харалампос Костулас и Чема Андрес донесоха успеха на „чайките“, които наложиха висока интензивност още от първите минути и не позволиха на съперника да контролира двубоя, въпреки че „артилеристите“ имаха по-голямо владение на топката.След мача мениджърът на Брайтън Фабиан Хюрцелер обясни, че ключът не е бил в някаква сложна тактическа схема, а в спечелването на малките единоборства.

„Нашият подход беше да се концентрираме върху себе си и първо да спечелим малките битки. Да спечелим първия въздушен двубой, първия шпагат, първото изпълнение на тъч, първия корнер. Звучи малко старомодно, но това наистина беше нашият подход, защото когато печелиш тези малки битки, навлизаш в мача и след това можеш да създадеш по-голям шанс. Когато ги печелиш, футболистите придобиват увереност, вяра в себе си и започват да си имат повече доверие“, заяви Хюрцелер.

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Германският специалист обаче не смята, че представянето е било съвършено, въпреки убедителния резултат. „Беше ли перфектен мач? Не бих казал. Има неща, които трябва да подобрим. Като цяло предизвикателството пред нас сега е да направим тези изключителни представяния нещо нормално“, коментира той.

Хюрцелер подчерта и амбицията си Брайтън да бъде постоянен срещу най-силните отбори, а не просто да записва отделни впечатляващи победи. „Имаме една фраза: искаме да предизвикаме установения ред. Това не означава да го направим само в един мач. Трябва да го правим и когато не играем срещу тези отбори. Трябва да бъдем постоянни в представянето си“, добави треньорът на Брайтън.

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Снимки: Gettyimages

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