5 години след чудото в Ню Йорк: историческият пробив на Радукану и тежестта на очакванията

Преди пет години тенис светът стана свидетел на един от най-невероятните и неочаквани сюжети в историята на спорта. На 18-годишна възраст Ема Радукану сътвори истинска сензация на Откритото първенство на САЩ през 2021 г., превръщайки се в първата квалификантка в Откритата ера, спечелила титла от Големия шлем. Днес, когато Радукану вече е на 23 години, погледът назад към онзи феноменален турнир разкрива както магията на редкия спортен момент, така и огромното предизвикателство да поддържаш подобни стандарти.

Пътят на британката до върха във Флашинг Медоус бе белязан от изключително натоварване и труден преход. Само няколко месеца преди турнира Радукану залагаше приоритетно върху завършването на средното си образование и полагането на изпитите A-Level. Навлизайки в лятното си турне под №150 в световната ранглиста, тя трябваше да премине през три тежки кръга на квалификациите в Ню Йорк, преди изобщо да стъпи в основната схема.

Последва зашеметяващ маратон от 10 поредни победи без нито един изгубен сет и само 34 загубени гейма в седемте си мача от основната схема. Във финала Радукану надделя над друга тийнейджърка – Лейла Фернандес, с 6-4, 6-3, за да прегърне трофея и да донесе първа титла от Шлема за британска тенисистка от триумфа на Вирджиния Уейд през 1977 г.

В основата на този феноменален успех бе и компактният, но изключително сплотен екип на Радукану. Треньорът Андрю Ричардсън, който познаваше Ема още от детските й години между 11 и 13, пое наставничеството й на кратковременен договор след Уимбълдън и успя да изгради перфектния тактически план за американските кортове. Физиотерапевтът Уил Хърбърт пък изигра ключова роля за физическото възстановяване на младата тенисистка по време на изтощителната триседмична серия в Ню Йорк.

Въпреки невероятния си триумф, Радукану взе изненадващото решение да раздели пътищата си с Ричардсън броени седмици след турнира в търсене на специалист с по-голям опит на най-високото ниво в WTA тура – ход, който последва серия от треньорски ротации и медийни дискусии през следващите години.

Бившият №4 в света Тим Хенман, който подкрепяше Радукану от първите редове край корта по време на целия й рекорден поход през 2021 г., често се връща към онзи момент. Според Хенман светкавичният триумф незабавно промени ландшафта на британския спорт, но същевременно стовари огромен товар върху плещите на младата състезателка.

Хенман подчертава, че превръщането на подобен ранен успех в автоматичен трамплин е изключително трудно поради комбинацията от медиен натиск, спонсорски ангажименти и серия от физически проблеми и операции на китките и глезените, които последваха за Радукану. "Когато вече си го правил веднъж, знаеш, че е възможно да го направиш отново. Всичко обаче се свежда до ежедневния процес и изграждането на физическа издръжливост, за да можеш да издържиш на интензитета на тура", отбелязва той.

Днес, на 23 години, Ема Радукану продължава да търси стабилността в играта си. Историческият триумф на US Open 2021 остава завинаги в златните страници на тениса – като напомняне за това как чистото вдъхновение може да завладее света, но и колко търпение се изисква, за да се извърви отново същият път.

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Снимки: Gettyimages