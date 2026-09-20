Алегри: Трябва да сме ядосани на този резултат, иначе е притеснително

Наставникът на Наполи Масимилиано Алегри подчерта, че отборът му трябва да е ядосан след днешното реми 1:1 при гостуването на Фиорентина. Той също така упрекна играчите си, че не са били достатъчно решителни в нападение и отбрана.

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„Мисля, че това беше добро техническо представяне. Нацелихме две греди, но в някои моменти трябва да сме по-решителни и пред двете врати. Толкова много зависи от решителността, с която атакуваш топката, както в нападение, така и в защита. Може и да израстваме, но ако днес не напуснем терена ядосани, значи ни предстои още дълъг път. Голямото притежание на топката не е достатъчно, като трябва да създаваме и реализираме повече голови възможности. Тренираме, за да подобрим всичко, но това, което определено трябва да направим, е да покажем повече концентрация, защото при една оставаща минута загубихме лесно топката и бяхме хванати извън баланс. В такива ситуации трябва поне да си тръгваме с желания резултат.

🎙️🇮🇹 Allegri "I believe the league is very difficult this year. The only thing we can do is get players back. Today, we have to leave the pitch angry. We could have done better; otherwise, it becomes a problem." @DAZN_IT pic.twitter.com/TcoEbWkMr0 — Napoli Zone (@TheNapoliZone) September 20, 2026

Този сезон има много силни отбори, така че първенството е доста трудно. Необходимо е да възстановим играчите с определени характеристики, да сме спокойни и да постигаме повече. Днес трябва да си тръгнем ядосани, защото можехме да сме по-добри в много отношения. Трябва да сме бесни на този резултат, иначе е притеснително. Смяната на Расмус Хойлунд? Той се трудеше усърдно, но има моменти в мача, в които имаш трудности. На няколко пъти той беше твърдоглав. Трябва да работим върху нашите ограничения, защото ако само си мислим, че сме по-добри от съперниците ни, ще си платим за това. Определено трябва да се подобрим в това отношение“, заяви Алегри след двубоя.

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Снимки: Gettyimages