Алегри: Трябва да сме ядосани на този резултат, иначе е притеснително

Наставникът на Наполи Масимилиано Алегри подчерта, че отборът му трябва да е ядосан след днешното реми 1:1 при гостуването на Фиорентина. Той също така упрекна играчите си, че не са били достатъчно решителни в нападение и отбрана.
Фиорентина продължи събуждането си и спря Наполи
„Мисля, че това беше добро техническо представяне. Нацелихме две греди, но в някои моменти трябва да сме по-решителни и пред двете врати. Толкова много зависи от решителността, с която атакуваш топката, както в нападение, така и в защита. Може и да израстваме, но ако днес не напуснем терена ядосани, значи ни предстои още дълъг път. Голямото притежание на топката не е достатъчно, като трябва да създаваме и реализираме повече голови възможности. Тренираме, за да подобрим всичко, но това, което определено трябва да направим, е да покажем повече концентрация, защото при една оставаща минута загубихме лесно топката и бяхме хванати извън баланс. В такива ситуации трябва поне да си тръгваме с желания резултат.
Този сезон има много силни отбори, така че първенството е доста трудно. Необходимо е да възстановим играчите с определени характеристики, да сме спокойни и да постигаме повече. Днес трябва да си тръгнем ядосани, защото можехме да сме по-добри в много отношения. Трябва да сме бесни на този резултат, иначе е притеснително. Смяната на Расмус Хойлунд? Той се трудеше усърдно, но има моменти в мача, в които имаш трудности. На няколко пъти той беше твърдоглав. Трябва да работим върху нашите ограничения, защото ако само си мислим, че сме по-добри от съперниците ни, ще си платим за това. Определено трябва да се подобрим в това отношение“, заяви Алегри след двубоя.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages