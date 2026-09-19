Майк Джеймс: На практика бях играч на Барселона

Преминаването на Майк Джеймс в Анадолу Ефес се превърна в един от най-изненадващите летни трансфери в Евролигата. Американският гард дълго време беше свързван с Барселона, но трансферът в крайна сметка не се осъществи.

Самият Джеймс разкри подробности около провалената сделка в интервю за Eurohoops Türkiye, като призна, че в един момент е бил практически сигурен, че ще стане играч на каталунския гранд.

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„Честно казано, на практика бях играч на Барселона. Предполагам, че след като тази ситуация някак си се провали — не знам точно какви са били подробностите — веднага щом нещата се промениха, излязох на свободния пазар и се опитах да изслушам колкото се може повече отбори. Исках да разбера как ме виждат и каква роля биха имали за мен в състава си. Оттам продължих нататък”, обясни ветеранът.

След като преговорите с Барселона пропаднали, Джеймс започнал да разглежда останалите възможности. Сред тях била и тази на Анадолу Ефес, но турският клуб също не взел решение веднага.

Според Джеймс една от причините била несигурността около бъдещето на Шейн Ларкин — другата голяма звезда в състава на Ефес.

„Мисля, че те все още се опитваха да разберат какво ще правят с Шейн Ларкин — дали ще остане, дали ще си тръгне и къде ще отиде. Мисля, че всичко това все още беше в процес на развитие. Аз разговарях и с други отбори, изслушвах какво имат да кажат и се опитвах да разбера как стоят нещата”,

В крайна сметка именно Анадолу Ефес успя да привлече Джеймс, слагайки край на една от най-любопитните трансферни саги на лятото.

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