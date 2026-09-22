Национал разгроми ЦСКА 1948 при U16

Национал постигна категорична победа със 7:0 над ЦСКА 1948 в двубой от шестия кръг на Елитната юношеска група до 16 години. Срещата се игра на изкуствения терен на Националната спортна академия в София.

Домакините поведоха в 15-ата минута чрез Людмил Понелиев, а Александър Станчев удвои аванса им в 33-ата. Точно преди почивката Стефан Йорданов направи резултата 3:0.

През втората част Национал продължи да бъде резултатен. Калоян Полимеров се разписа в 47-ата минута, след което Иван Дедев отбеляза два гола – в 70-ата и 73-ата. Крайното 7:0 оформи Александър Станчев с второто си попадение в мача в 87-ата минута.

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