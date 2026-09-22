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  3. Черноморец не остави шансове на Арда при U16

Черноморец не остави шансове на Арда при U16

  • 22 сеп 2026 | 14:19
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Черноморец не остави шансове на Арда при U16

Черноморец 1919 постигна убедителна победа с 6:0 над Арда в двубой от шестия кръг на Елитната юношеска група до 16 години. Срещата се игра на стадион „Иван Притъргов“ в Долно Езерово.

Домакините решиха изхода на мача още през първото полувреме. Георги Гьорчев откри резултата в 13-ата минута, а Димитър Калчев удвои в 21-вата. Само две минути по-късно Габриел Василев направи 3:0, а Николай Илиев оформи аванс от четири гола преди почивката.

През втората част Димитър Калчев се разписа отново в 55-ата минута, а крайното 6:0 оформи Красимир Тенев в 69-ата.

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