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  2. Локомотив (Пловдив) U16
  3. Локомотив (Пловдив) надви Черно море при U16

Локомотив (Пловдив) надви Черно море при U16

  • 22 сеп 2026 | 14:13
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Локомотив (Пловдив) надви Черно море при U16

Локомотив (Пловдив) постигна минимална победа с 1:0 над Черно море в двубой от шестия кръг на Елитната юношеска група до 16 години. Срещата се игра на стадион „Локомотив“ в Пловдив.

Двата отбора не успяха да си отбележат гол през първото полувреме. Единственото попадение падна в 69-ата минута, когато Валентин Петров се разписа за домакините.

До последния съдийски сигнал „черно-белите“ запазиха преднината си и прибавиха трите точки към своя актив.

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