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От Септември: Съдиите имат различни критерии

  • 19 сеп 2026 | 18:56
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От Септември: Съдиите имат различни критерии

Помощникът на Шимао Фрейташ в Септември – Педро Оливейра, заяви, че според него съдийският критерий срещу техния отбор е различен спрямо останалите отбори. Специалистът сподели своето мнение след загубата с 0:3 от Ботев (Пловдив).

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"Мисля, че до червения картон играхме добре. През първото полувреме двата шанса, които Ботев създаде, бяха след наши грешки. Играхме добре, пропуснахме някои ситуации. Мисля, че трябваше да показан червен картон и за съперника. Различен критерий в някои моменти срещу нас. За нас са показвани червени картони, за опонентите са жълти. Доволен съм от представянето на играчите, бориха се до 70-ата минута, после изпаднахме в лошо състояние“. „Точно така. 11 на 11 съперникът не създаваше опасни ситуации. Възползваха се от наши грешки, играхме наистина добре до червения картон“. „Това е време, в което може да се подготвим по-добре. Да си върнем малко енергията. Всяко едно време за тренировки е добро за нас", каза Оливейра.

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