Пади Пимблет за победата на Арман Царукян: Пак ще му разбия главата

Дори Пади Пимблет остана впечатлен от победата на Арман Царукян през уикенда, но не твърде много.

В събота Царукян направи едно от най-добрите представяния в кариерата си, като нокаутира Маурисио Руфи в подглавния мач на UFC 331 в Лос Анджелис. Победата беше толкова впечатляваща, че дори дългогодишният критик на Царукян, Пади Пимблет, трябваше да го поздрави за представянето.

„Това беше прекрасно. Беше прекрасно, Арман“, каза Пимблет в своя канал в Ютюб. „Това беше гаден лакът, момче. Трябва да му го призная. Колкото и да не го харесвам, това беше зъл лакът.“

Пимблет и Царукян са в тиха вражда от години, основно свързана с битката за титлата в лека категория. Така че, разбира се, комплиментите на Пимблет не продължиха дълго.

„Мислех, че изглеждаше доста зле до момента с лакътя“, каза Пимблет. „Окото му вече е пострадало. Искаше ми се да не беше пласирал този удар, само за да видя как щяха да протекат вторият и третият рунд. Той просто мислеше за борa, но когато се разделиха 15 секунди преди края, Руфи трябваше да опита да го натисне. Руфи остана до клетката.“

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„Това беше заявка. Все пак ще му разбия главата. Мисля, че това показа дупки в играта му. Борбата му не е толкова добра, колкото си мисли. Окото му е смазано от един десен прав. Бих искал да видя как щеше да продължи този мач, защото той не успя да свали Руфи, а през последните няколко години Руфи не е показвал добра защита срещу събаряния.“

„Всички говорят, че Арман има най-добрата борба в UFC, а той показа там, че изобщо не е така. Изобщо не очаквах да го нокаутира. Дори и да беше в клинч с къс лакът.“

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„С всички неща, които излизат сега с Илия Топурия и Джъстин Гейджи, няма да се изненадам, ако те се бият и направят реванш. Илия се опитва да каже, че е имал неща в ръкавиците си, което определено не е вярно. Комисията те гледа как ти бинтоват ръцете. Мисля, че Илия просто е лош губещ. Държи се като малка кучка.“

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