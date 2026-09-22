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Пади Пимблет за победата на Арман Царукян: Пак ще му разбия главата

  • 22 сеп 2026 | 08:23
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Пади Пимблет за победата на Арман Царукян: Пак ще му разбия главата

Дори Пади Пимблет остана впечатлен от победата на Арман Царукян през уикенда, но не твърде много.

В събота Царукян направи едно от най-добрите представяния в кариерата си, като нокаутира Маурисио Руфи в подглавния мач на UFC 331 в Лос Анджелис. Победата беше толкова впечатляваща, че дори дългогодишният критик на Царукян, Пади Пимблет, трябваше да го поздрави за представянето.

„Това беше прекрасно. Беше прекрасно, Арман“, каза Пимблет в своя канал в Ютюб. „Това беше гаден лакът, момче. Трябва да му го призная. Колкото и да не го харесвам, това беше зъл лакът.“

Пимблет и Царукян са в тиха вражда от години, основно свързана с битката за титлата в лека категория. Така че, разбира се, комплиментите на Пимблет не продължиха дълго.

„Мислех, че изглеждаше доста зле до момента с лакътя“, каза Пимблет. „Окото му вече е пострадало. Искаше ми се да не беше пласирал този удар, само за да видя как щяха да протекат вторият и третият рунд. Той просто мислеше за борa, но когато се разделиха 15 секунди преди края, Руфи трябваше да опита да го натисне. Руфи остана до клетката.“

Арман Царукян отбеляза брутален нокаут над Маурисио Руфи и поиска мач за титлата
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„Това беше заявка. Все пак ще му разбия главата. Мисля, че това показа дупки в играта му. Борбата му не е толкова добра, колкото си мисли. Окото му е смазано от един десен прав. Бих искал да видя как щеше да продължи този мач, защото той не успя да свали Руфи, а през последните няколко години Руфи не е показвал добра защита срещу събаряния.“

„Всички говорят, че Арман има най-добрата борба в UFC, а той показа там, че изобщо не е така. Изобщо не очаквах да го нокаутира. Дори и да беше в клинч с къс лакът.“

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„С всички неща, които излизат сега с Илия Топурия и Джъстин Гейджи, няма да се изненадам, ако те се бият и направят реванш. Илия се опитва да каже, че е имал неща в ръкавиците си, което определено не е вярно. Комисията те гледа как ти бинтоват ръцете. Мисля, че Илия просто е лош губещ. Държи се като малка кучка.“

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