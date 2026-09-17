„Завръщам се“: Илия Топурия обяви, че е получил разрешение да се бие отново

Илия Топурия е готов да си върне трона.

През последните дни се ширеха спекулации относно евентуалната дата за завръщането на Топурия в октагона след жестоката битка с Джъстин Гейджи на събитието на UFC в Белия дом. Според информациите Топурия е получил няколко сериозни контузии, които в крайна сметка са принудили треньорите му да прекратят мача след четвъртия рунд, за да предотвратят по-нататъшни щети. Сега Топурия най-накрая излезе със собствено изявление, в което разкри, че е получил медицинско разрешение да се бие отново и го чака много работа.

„Последните медицински тестове са направени. Завръщам се“, написа Топурия в Туитър. „До всички клоуни, които говореха глупости и ме отписваха през цялото това време – ето ме. Сега да видим кой има топки. Благодаря на всички за подкрепата. Следващия път ще се погрижа да проверят ръкавиците на Джъстин, за да не слага нищо странно по тях. Ще се видим скоро.“

Гейджи все още се възстановява от битката с Топурия и няма да се върне скоро

Това е първият път, в който Топурия отправя обвинение, че Гейджи е имал нещо „странно“ по ръкавиците си по време на битката. Що се отнася до следващия двубой на Ел Матадор, възможно е UFC да реши да организира незабавен реванш с Гейджи, имайки предвид вниманието и рейтинга, които първата битка привлече. Съществува и потенциален сблъсък с Пади Пимблет, с когото Топурия има ожесточено съперничество през последните няколко години.

Очевидно Топурия иска да си върне титлата и отправи директен удар към Гейджи и неговия мениджър Али Абделазиз, след като обяви на света, че отново е готов да се бие.

„Между другото, Джъстин, майната ти“, написа Топурия. „И Али, майната ти и на теб.“

Не отне много време на Гейджи да научи за готовността на Топурия да се бие отново, както и за странното му обвинение относно ръкавиците от мача им през юни.

„94 дни и най-доброто, което успя да измислиш, е едно куцо извинение“, отвърна Гейджи. „Толкова ужасно, колкото и последното ти представяне. Постарай се повече, хлапе.“

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