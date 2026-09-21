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  3. Станимира Петрова продължи похода си към злато с победа над стара съперничка

Станимира Петрова продължи похода си към злато с победа над стара съперничка

  • 21 сеп 2026 | 18:31
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Станимира Петрова продължи похода си към злато с победа над стара съперничка

Станимира Петрова записа втора победа, след като се върна към състезателния бокс след майчинство.

Във втория кръг от категория до 57 килограма световната ни шампионка надделя над олимпийската медалистка Юлия Шереметя (Полша). По пътя към победата една от най-добрите български боксьорки за всички времена бе аплодирана и подкрепяна бурно от трибуните в "Асикс Арена".

Четирикратната европейска шампионка наложи своя стил, държеше контрол върху събитията и напълно заслужено взе победа с 4:1 съдийски гласа (29:28, 28:29, 30:27, 30:27, 30:27). Така тя продължава битката за медалите, а в сряда я очаква сблъсък с коравата ирландка Микаела Уолш.

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