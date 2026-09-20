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Арман Царукян отбеляза брутален нокаут над Маурисио Руфи и поиска мач за титлата

  • 20 сеп 2026 | 17:04
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Арман Царукян отбеляза брутален нокаут над Маурисио Руфи и поиска мач за титлата

Арман Царукян е убеден, че неговият момент е настъпил и настоява за шанс да се бие за шампионския пояс.

Боецът трябваше да направи силно изявление на събитието UFC 331 и мисията му може да се счита за изпълнена, след като нокаутира Маурисио Руфи по зрелищен начин още в първия рунд. Оказа се, че Царукян дори не се нуждаеше от събаряне, за да смаже Руфи с два удара с лакът, които пратиха бразилеца на земята. Реферът Джейсън Херцог официално спря битката в 4:56 минута на първия рунд.

Руфи започна двубоя с добре пласиран десен прав, който уцели Царукян и зададе тона в началото на рунда. Това доведе до опит за събаряне с хващане на един крак от страна на Царукян, преди той да премине към клинч до клетката.

Царукян продължи да се бори за позиция, за да осъществи събарянето, но Руфи се защитаваше добре, докато двамата бойци се бореха за надмощие. Миг по-късно Царукян нанесе къс лакът, последван от втори удар, който остави Руфи в безсъзнание и той се свлече на пода.

Царукян не губи време, изкачи се на клетката и отпразнува победата си с изпълнителния директор на UFC Дейна Уайт, като ясно заяви, че следващият му мач трябва да бъде за титлата.

„Дойдох тук, за да спася този град“, каза Царукян след победата си. „Днес Лос Анджелис ще се забавлява. Знаех, че ще го довърша. Първият лакът е от този треньор, вторият лакът е от този треньор. Трябва да е мач за титлата или Марк Зукърбърг"

Шампионът на UFC в лека категория Джъстин Гейджи вече заяви, че не планира да се състезава отново преди 2027 г., а бившият шампион Илия Топурия наскоро разкри, че е получил разрешение да се бие отново, след като тялото му се е възстановило от изключително тежък мач на UFC Белия дом.

Въпреки това Царукян със сигурност направи повече от достатъчно, за да се отличи от конкуренцията в битката за шампионски двубой. Ще бъде изключително трудно да му бъде отказано, особено след зашеметяващото му представяне в събота на UFC 331.

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