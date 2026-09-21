Джошуа Ван е получил сериозна контузия месец преди UFC 331

Джошуа Ван е трябвало да се бори със зъби и нокти, за да победи Алешандре Пантожа на UFC 331, а пътят му до самия двубой се оказва също толкова трънлив.

В главното събитие на вечерта в Лос Анджелис шампионът в категория муха излезе победител след вълнуваща петрундова битка с Пантожа, затвърждавайки статута си на една от бъдещите звезди на UFC. Ван спечели титлата, когато първият им двубой приключи с неочаквана контузия на Пантожа в самото начало на срещата, а сега я защити успешно за втори път след победи над Пантожа и Тацуро Таира.

Джошуа Ван защити титлата си с труден успех над Алешандре Пантожа

На пресконференцията след галавечерта Ван разкри, че е получил сериозна контузия малко повече от месец преди реванша с Пантожа.

„Навлизайки в този двубой, след пресконференцията във Фили, скъсах акромиоклавикуларната става на дясното си рамо и дори не можех да правя спаринги“, заяви Ван. „Така че последните две седмици бяха първият ми спаринг, а по време на този лагер не правехме нищо друго освен кардио, само тичане и подобни неща. Трябва да се върна и да ми направят ядрено-магнитен резонанс и прегледи, така че се надявам да не е нещо сериозно.“

Графикът за следващата защита на титлата на Ван остава неясен, както и неговият опонент, въпреки че явният фаворит е топ претендентът Манел Капе. Запитан дали очаква да се бие с Капе, Ван отговори, че е отворен за всичко, което организаторите му предложат.

24-годишният шампион получи и психически стимул по-рано в събота, когато видя как Майкъл Асуел печели с решение над Джу Санг Ю. Ван и Асуел са тренирали заедно за UFC 331 и двамата са се борили с контузии по пътя към успешната си вечер.

„Човече, това, че Асуел беше в същия лагер, е мотивация за мен“, каза Ван. „Както казах, тъкмо се бях върнал от контузията си за първия спаринг, а той си контузи ш*баното ребро и си казахме: „Майната му, няма да се отказваме“. Така че и двамата влязохме в този двубой контузени и успяхме да се справим.“

Въпреки че Ван все още събираше емоциите си след епичната битка с Пантожа, една дума му дойде наум, когато го попитаха за първоначалните му мисли относно победата.

„Чувствам болка“, каза Ван. „Не, човече, както казах, Пантожа е страхотен боец. В моите очи той е един от най-великите за всички времена. Благодарен съм, че се бих с него пет рунда по този начин.“

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