Томас Данев преди EFA 2: Да се бия в България срещу турчин е невероятен шанс за мен

Българинът Томас Данев тепърва ще показва уменията си пред родната публика. Професионалният муай тай боец ще дебютира на ринга на "Elite Fighting Arena" на 3-и октомври в София. Той ще влезе в сблъсък по бруталния правилник на муай тай с ММА ръкавици срещу корав съперник от Турция - Ердем Динчер.

Битката ще бъде 20-та в професионалните бойни спортове за Данев. Към момента всичките му двубои са във Великобритания, където той живее и тренира в академията на живата легенда на бойните спортове на Острова Лиъм Харисън. Данев е и шампион на южния окръг на Англия в категория до 65 килограма. Съперникът му за EFA 2 обаче също може да се похвали с много опит на ринга.

Ердем Динчер има 56 победи в общо 66 професионални срещи. Той е единственият представител на южната ни съседка, който печели титлата на елитния муай тай стадион в Тайланд “Раджадамнърн”. Той е и световен шампион на IFMA и IBF по муай тай.

Данев споделя, че не за първи път се изправя срещу спортист с повече битки от него и вярва, че двамата ще сътворят зрелищен сблъсък, който няма да стигне до съдийско решение.

Вижте цялото интервю с Данев, в което той разказва за разликите между тренировките в България и Великобритания, подготвената му стратегия за двубоя с Динчер и как той вижда развитието на EFA:

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