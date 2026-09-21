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Рами Киуан: Винаги е добро чувство да има публика зад теб

  • 21 сеп 2026 | 20:29
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Действащият шампион на Европа в аматьорския бокс в категория до 75 килограма Рами Киуан започна успешно похода си към втора поредна титла на Стария континент. По-рано днес в София боксьорът ни надви белгиеца Идрис Хлифи на ринга в "Асикс Арена".

Пред журналисти Киуан изрази благодарността си към публиката в спортната зала, която подкрепя него и останлите ни национали, и сподели задоволството си, че днес България постигна четири победи в четири двубоя.

Рами Киуан закри страхотен ден за България на Евро'26 с победа
Рами Киуан закри страхотен ден за България на Евро'26 с победа

"Има какво да се иска. Треньорите искаха малко повече, но противникът ми не ми позволи много да играя. Той не беше много активен, което изискваше от мене да хвана инициативата", коментира Киуан по повод мача с Хлифи.

Следващ съперник на българина ще бъде полякът Матеуш Урбан. Към момента двамата боксьори имат две срещи помежду им, като Киуан печели две от тях.

"Очертават се само сложни срещи оттук натам. С поляка имаме няколко срещи вече. Надявам се, че на наша земя отново ще покажа кой е по-добрият"

Вижте цялото интервю с Киуан тук:

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