Рами Киуан закри страхотен ден за България на Евро'26 с победа

Категорична победа и отличен завършек на деня за българския бокс на Европейското първенство в София. По този начин Рами Киуан отбеляза първия си двубой на шампионата в „Асикс Арена“. Актуалният златен медалист при 75-килограмовите не даде никакъв шанс на белгиеца Идрис Хлифи. Националът ни, който е и световен вицешампион, постигна чиста победа с 5:0 (30:27, 30:27, 30:27, 30:27, 30:27) и си проправи път към четвъртфиналите.

В следващия кръг Рами ще боксира с познато име. Това е полякът Матеуш Урбан, с когото са се срещали три пъти, а резултатът е 2:1 в полза на Киуан. Двубоят за място на полуфиналите ще се проведе на 23 септември.

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