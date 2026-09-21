Станимира Петрова: Съперничката ми се държи надменно, трябваше да противодействам със същото

Световната шампионка по бокс от 2014-а Станимира Петрова говори пред журналисти след втората й победа на Европейското първенство по бокс в София. Четирикратната шампионка на Стария континент надделя над медалистката от олимпийски игри и световно първенство Юлия Шереметя. Българката коментира успеха си и стратегията си в двубоя по следния начин:

“Да, много съм щастлива. Много титулувана състезателка. Тя е леко надменна в мачовете си. Реших, че ще противодействам с абсолютно същото. Умишлено играх така. Доста груба и нечиста игра има, според това, което гледахме. Засега завръщането ми е доста добро”

Станимира Петрова продължи похода си към злато с победа над стара съперничка

“Имам 2-3 в категорията, които ще бъдат по-трудни от нея”, допълни Петрова.

Вижте цялото интервю тук:

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