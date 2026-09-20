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България с мъжки и женски национален отбор на европейските квалификации за Световната купа по падел

  • 20 сеп 2026 | 19:09
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България с мъжки и женски национален отбор на европейските квалификации за Световната купа по падел

Националните отбори на България по падел за мъже и жени заминаха за Мадрид, където от 22 до 26 септември ще се проведат европейските квалификации за FIP Световната купа по падел. 

Турнирът в Мадрид ще определи четирите европейски отбора, които ще получат квоти за финалната фаза на FIP Световната купа в Доха, Катар. Две от квотите са за мъжката надпревара и две - за женската. Световната купа ще се проведе от 2 до 7 ноември 2026 г. в Доха, Катар.

За България участието е историческо – мъжкият национален отбор ще се състезава за трети път в квалификациите, докато женският национален отбор ще направи своя дебют на международната сцена.

Българският мъжки национален отбор е в състав: Бенджамин Нив, Иван Пенев, Георги Ганчев, Тони Нейков, Джоел Попов, Владимир Попов, Георги Стоянов, Георги Николов и Николай Аргиров.

Женският национален отбор на България ще бъде представен от Александра Караманолева, Жасмина Киселкова, Илона Касабова, Мила Георгиева, Ива Гигова и Катерина Генова.

Участието на България в европейските квалификации идва в период на динамично развитие на падела в световен мащаб. По данни на Международната федерация по падел (FIP) през 2026 г. спортът вече се практикува в 178 държави и територии, с около 38 милиона играчи, 85 000 корта и 27 000 клуба по света. FIP обединява 100 национални федерации, а паделът продължава да разширява присъствието си и в големите международни спортни форуми.

На този фон участието на България с мъжки и женски национален отбор в европейските квалификации за FIP Световната купа е важна стъпка в развитието на падела у нас и в утвърждаването на България на международната падел сцена, съобщават от БФ Тенис.

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