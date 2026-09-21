Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Весела Лечева е гост на 20-ите Азиатски игри в Нагоя

Весела Лечева е гост на 20-ите Азиатски игри в Нагоя

  • 21 сеп 2026 | 13:45
  • 208
  • 0
Весела Лечева е гост на 20-ите Азиатски игри в Нагоя

Председателят на БОК Весела Лечева е гост на 20-ите Азиатски игри в Нагоя, Япония. Най-голямото състезание в Азия беше открито в събота вечерта от японския император Нарухито. Церемонията, на която присъстваха също императрица Масако, както и председателят на Международния олимпийски комитет Кърсти Ковънтри, отбеляза началото на 16-дневното събитие.

Лечева ще остане в Япония до края на седмицата, като ще посети различни състезания и ще проведе редица срещи. Една от първите беше с президента на световния бокс Генадий Головкин, който дойде в Нагоя също от София, където присъства на Европейското първенство по бокс. Головкин постави висока оценка на организацията.

„Азиатските игри събраха повече участници от Олимпийските игри в Париж. Те са най-важният тест преди Олимпийските игри в Лос Анджелис. За нас като представители на друг континент е изключително важно да видим какво правят нашите колеги“, коментира Лечева, която освен председател на БОК е и член на Комисията по обществени въпроси и корпоративни комуникации на МОК.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Други спортове

Плевенските деца ще имат възможност да открият своя спорт на 24 септември

Плевенските деца ще имат възможност да открият своя спорт на 24 септември

  • 21 сеп 2026 | 11:53
  • 479
  • 0
Рос Смит е новият шампион на Световните серии по дартс

Рос Смит е новият шампион на Световните серии по дартс

  • 21 сеп 2026 | 11:17
  • 2071
  • 1
Тодор Стойчев с девето място на състезание по сабя в София

Тодор Стойчев с девето място на състезание по сабя в София

  • 21 сеп 2026 | 04:37
  • 420
  • 0
България с победа над Република Северна Македония и загуба от Китай на Шахматната Олимпиада в Самарканд

България с победа над Република Северна Македония и загуба от Китай на Шахматната Олимпиада в Самарканд

  • 20 сеп 2026 | 19:11
  • 14316
  • 0
България с мъжки и женски национален отбор на европейските квалификации за Световната купа по падел

България с мъжки и женски национален отбор на европейските квалификации за Световната купа по падел

  • 20 сеп 2026 | 19:09
  • 903
  • 0
Спортната зала в Кранево се очертава като новото спортно бижу по Черноморието

Спортната зала в Кранево се очертава като новото спортно бижу по Черноморието

  • 20 сеп 2026 | 15:28
  • 1765
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Четири мача от Втора лига преди антракта в клубния футбол

Четири мача от Втора лига преди антракта в клубния футбол

  • 21 сеп 2026 | 09:15
  • 26288
  • 6
Григор: Част от мен напусна тениса с оттеглянето на Федерер и Надал

Григор: Част от мен напусна тениса с оттеглянето на Федерер и Надал

  • 21 сеп 2026 | 11:09
  • 5002
  • 10
Станка Златева сезира прокуратурата за руски трансфер

Станка Златева сезира прокуратурата за руски трансфер

  • 21 сеп 2026 | 09:04
  • 11883
  • 63
Григор: Съжалявам, че не съм имал голямо препятствие като Руне в началото на кариерата ми

Григор: Съжалявам, че не съм имал голямо препятствие като Руне в началото на кариерата ми

  • 21 сеп 2026 | 13:00
  • 3582
  • 1
Скандал в Италия! Ювентус се възмути от феновете си, които не почетоха Сандро Мацола

Скандал в Италия! Ювентус се възмути от феновете си, които не почетоха Сандро Мацола

  • 21 сеп 2026 | 10:52
  • 7914
  • 12
В борбата избраха обединител

В борбата избраха обединител

  • 21 сеп 2026 | 11:55
  • 8644
  • 10