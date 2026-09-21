Плевенските деца ще имат възможност да открият своя спорт на 24 септември

Плевенските деца ще имат възможност да открият своя вид спорт в масовата проява „Открий своя спорт“. Тя ще се състои на 24 септември в Градската градина, съобщиха от пресцентъра на общинската администрация.

Инициативата ще представи пред децата и техните родители дейността и възможностите за тренировки през новата учебна година на плевенски спортни клубове, за да могат да открият заниманието, което най-много им допада.

Събитието ще започне с шествие на спортните клубове, което ще тръгне в 17:40 ч. от Драматично-кукления театър „Иван Радоев“ и ще премине по пешеходната зона на ул. „Васил Левски“ до Градската градина. Там от 18:00 ч. ще започне спортният празник, добавиха от общинския пресцентър.

В инициативата ще се включат 33 плевенски спортни клуба. Те ще представят 21 вида спорт – ориентиране, лека атлетика, триатлон, баскетбол, тенис, карате, фехтовка, ловна стрелба, таекуон-до, художествена гимнастика, шахмат, борба, спортна акробатика, тенис на маса, бокс, хандбал, волейбол, плуване, спортни танци, спортна стрелба и футбол.

Инициативата „Открий своя спорт“ е възможност за всяко плевенско дете да направи първата крачка към активния начин на живот, да се срещне със своя бъдещ треньор и да открие спорт, който харесва и в който да се развива, казаха още от пресцентъра на Общината.

Проявата се провежда в навечерието на Европейския ден на спорта в училище, който тази година е на 25 септември. Инициативата е част и от Националното състезание „BeActive спортно събитие“ 2026, инициирано от Министерството на младежта и спорта. Тя е част от спортния календар на Община Плевен.

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