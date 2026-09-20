Спортната зала в Кранево се очертава като новото спортно бижу по Черноморието

В най-скоро време се очаква официалното откриване на многофункционалния спортен комплекс "Аква Лайф " в Кранево. Това събитие се очаква с голям интерес, защото самият комплекс се очертава да бъде спортното бижу по българското Черноморие. С пълна сила тече вътрешното оборудване на залите със необходимите спортни съоръжения, където ще се провеждат тренировки и състезания от вътрешен шампионат и международни надпревари в различни видове спорт като волейбол, баскетбол, хандбал.

Самият комплекс е много атрактивен, защото е разположен на 100 метра от морския бряг. Той ще разполага с повече от 2000 седящи места, игрални полета с професионални размери. Освен всичко, на територията му ще могат да бъдат провеждани културни събития и бизнес срещи, а основното му предназначение е свързано с желанието спортният комплекс да се превърне в модерно съоръжение от международен ранг.

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