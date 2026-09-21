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  3. Тодор Стойчев с девето място на състезание по сабя в София

Тодор Стойчев с девето място на състезание по сабя в София

  • 21 сеп 2026 | 04:37
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Тодор Стойчев с девето място на състезание по сабя в София

Тодор Стойчев завърши на девето място на турнир на сабя за мъже в София. Надпреварата се проведе в Национална спортна академия „Васил Левски“ с участието на 102 състезатели от 21 държави. България беше представена от 25 сабльори.

Стойчев (Свечников) излезе от групите с шест успеха от шест срещи. В елиминациите отстрани във втория кръг Джошуа Брайдън от Великобритания с 15:11, а след това и Лоренцо Отавиани от Италия с 15:12. В двубоя за място в топ 8 Стойчев отстъпи пред Андреа Артузо от Италия с 13:15 и остана девети.

Сред най-добрите 16 се нареди и Станимир Пелов (Свечников). Той записа в групите 3-2. В елиминациите победи във втория кръг Стефан Томас от Румъния с 15:11 и Хао Мин Со от Сингапур с 15:12. В срещата за място сред най-добрите осем обаче Пелов отстъпи пред Лев Бен Аврам от САЩ с 10:15.

От групите излязоха общо 15 българи. В крайното класиране Никола Меицов (Свечников) е 19-и, Николай-Томас Георгиев (Пловдив БГ) 29-и, Николай Михайлов (Младост) 42-и, Деян Господинов (Младост) 46-и, Димитър Райкин (Свечников) 47-и, Константин Атанасов (Младост) 48-и, Никола Господинов (Младост) 51-и, Радослав Воденов (Свечников) зае 53-54-о място, Димитър Тончев (Свечников) е 56-и, Калоян Пешев (Свечников) 57-и, Михаил Стайков (Младост) 64-и и други, съобщават от БФ Фехтовка.

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