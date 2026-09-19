Аморим: Можем да променим следващия мач, но не и миналото

Наставникът на Милан Рубен Аморим увери, че тимът ще преследва победата в утрешното си домакинство на Лече, след като не успя да спечели нито един от последните си три мача във всички турнири. Той също така увери, че е случайност, че “росонерите” все още нямат гол през първото полувреме в двубоите си от началото на сезона.

“От името на целия клуб поднасям нашите съболезнования на семейството на Сандро Мацола, Интер и цялата страна. Загубихме легенда на световния футбол. Такъв е животът, като същото се случи и с Франко Барези. Трябва да почитаме тези личности, продължавайки напред с нашия футбол и подобрявайки го. Днешната 100-годишнина на “Сан Сиро”? Чест е да бъда част от историята на стадиона. Искаме да спечелим и да играем добре, за да почетем “Сан Сиро” и нашите фенове. Просто искаме да играем добре и да печелим мачовете. Когато губиш, не си същият човек. Ако това не е така, нещо не е наред. Тимът е готов за мача. Не можем да променим миналото, но можем да променим следващия двубой. Говоря с отбора през цялото време, а не само когато губим. Има толкова много неща, които да подобрим. Искаме да бъдем готови за утре вечер.

🚨🎙️ Ruben Amorim on his mood after Milan’s defeat:

“When you LOSE, you are NOT the same person.”



“If you are the same person after losing, then something is WRONG with you.”



“When you’re competitive, you want to WIN.”



“We cannot change the past. We can change the NEXT game.” pic.twitter.com/kW5AyG0nWt — Milan Wire (@MilanWireX) September 19, 2026

Мисля, че просто е случайност, че не вкарваме през първото полувреме. Ако погледнете мача с Торино, ние бяхме добри. Срещу Венеция пък имахме две чисти положения пред Гонсало Рамош. Така че е случайност. През първите 45 минути съперниците ни бяха много организирани и внимателни. След това можем да променим ритъма на играта със смени. Въпреки това не бива да допускаме голове, особено през първата част. Трябва да контролираме играта малко по-добре. Бенфика направиха девет промени в сравнение с предишния си мач, а ние също се нуждаехме от ротации. Не загубихме заради играчите, които бяха на терена през първото полувреме. Имахме много повече положения, притежание на топката и докосвания в противниковото наказателно поле. Понякога просто не можеш да вкараш. Бенфика пък реализираха своите положения. Става въпрос за отборно, а не индивидуално представяне.

🗣️ Amorim spoke in his press conference: "The most important thing now is to beat Lecce. We want to dominate, but we’re still working on our build-up play. Tomorrow will be a great opportunity to improve." pic.twitter.com/wZDoplslnQ — Milan Posts (@MilanPosts) September 19, 2026

В повечето мачове ние бяхме по-доминиращият отбор, въпреки че не го правехме през всички 90 минути. Утре приоритетът е да победим Лече. Все още изграждаме, особено в притежанието на топката. Утре е чудесна възможност да подобрим представянето ни на терена. Винаги съм директен с всички. Разбира се, когато не играеш, ти си ядосан. Играчите искат честност. Понякога не си съгласен с треньора, но ако си искрен с твоите футболисти, те те разбират. Само погледнете програмата ни след паузата - ще играем през два-три дни. Ще трябва да бъдем готови. Има неща, които виждам през седмицата. Наясно съм с физическите изисквания на играчите и тяхната история. Трябва да се справя с всички тези фактори. Те разбират моята роля и че се налага да взимам решения”, коментира Аморим на днешната си пресконференция, по време на която влезе в спор с журналист относно експериментите със стартовия състав.

🚨🎙️😱 Ruben Amorim vs journalists over Milan’s BEST XI: “What is the best starting eleven? YOU tell me.”



“You say Modrić should always play — but what were you saying about Modrić LAST WEEK?”



“You’ll see: every week, you’ll have a DIFFERENT starting XI.”



“We have three games… pic.twitter.com/NgJ7RVyjZa — Milan Wire (@MilanWireX) September 19, 2026

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Снимки: Gettyimages