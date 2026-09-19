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Аморим: Можем да променим следващия мач, но не и миналото

  • 19 сеп 2026 | 16:47
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Наставникът на Милан Рубен Аморим увери, че тимът ще преследва победата в утрешното си домакинство на Лече, след като не успя да спечели нито един от последните си три мача във всички турнири. Той също така увери, че е случайност, че “росонерите” все още нямат гол през първото полувреме в двубоите си от началото на сезона.

“От името на целия клуб поднасям нашите съболезнования на семейството на Сандро Мацола, Интер и цялата страна. Загубихме легенда на световния футбол. Такъв е животът, като същото се случи и с Франко Барези. Трябва да почитаме тези личности, продължавайки напред с нашия футбол и подобрявайки го. Днешната 100-годишнина на “Сан Сиро”? Чест е да бъда част от историята на стадиона. Искаме да спечелим и да играем добре, за да почетем “Сан Сиро” и нашите фенове. Просто искаме да играем добре и да печелим мачовете. Когато губиш, не си същият човек. Ако това не е така, нещо не е наред. Тимът е готов за мача. Не можем да променим миналото, но можем да променим следващия двубой. Говоря с отбора през цялото време, а не само когато губим. Има толкова много неща, които да подобрим. Искаме да бъдем готови за утре вечер.

Мисля, че просто е случайност, че не вкарваме през първото полувреме. Ако погледнете мача с Торино, ние бяхме добри. Срещу Венеция пък имахме две чисти положения пред Гонсало Рамош. Така че е случайност. През първите 45 минути съперниците ни бяха много организирани и внимателни. След това можем да променим ритъма на играта със смени. Въпреки това не бива да допускаме голове, особено през първата част. Трябва да контролираме играта малко по-добре. Бенфика направиха девет промени в сравнение с предишния си мач, а ние също се нуждаехме от ротации. Не загубихме заради играчите, които бяха на терена през първото полувреме. Имахме много повече положения, притежание на топката и докосвания в противниковото наказателно поле. Понякога просто не можеш да вкараш. Бенфика пък реализираха своите положения. Става въпрос за отборно, а не индивидуално представяне.

В повечето мачове ние бяхме по-доминиращият отбор, въпреки че не го правехме през всички 90 минути. Утре приоритетът е да победим Лече. Все още изграждаме, особено в притежанието на топката. Утре е чудесна възможност да подобрим представянето ни на терена. Винаги съм директен с всички. Разбира се, когато не играеш, ти си ядосан. Играчите искат честност. Понякога не си съгласен с треньора, но ако си искрен с твоите футболисти, те те разбират. Само погледнете програмата ни след паузата - ще играем през два-три дни. Ще трябва да бъдем готови. Има неща, които виждам през седмицата. Наясно съм с физическите изисквания на играчите и тяхната история. Трябва да се справя с всички тези фактори. Те разбират моята роля и че се налага да взимам решения”, коментира Аморим на днешната си пресконференция, по време на която влезе в спор с журналист относно експериментите със стартовия състав.

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Снимки: Gettyimages

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