Наинголан: Все още бих могъл да играя в мач между Рома и Интер

Бившият халф на Рома и Интер Раджа Наинголан призна, че се надява “вълците” да спечелят днешния сблъсък между двата отбора, изразявайки убеденост, че все още би могъл да играе в подобен мач. Той също така обвини Мончи за напускането си от “Олимпико” през 2018 година, когато премина при “нерадзурите”. В момента 38-годишният футболист играе във втородивизионния белгийски Патро Айсден.

“Чувствам се като някой, който все още би искал да играе в такъв мач. Може би все още бих могъл да го направя. Честно казано, мисля, че е така. Вярвам, че бих намирил място като атакуващ халф или полузащитник между двете наказателни полета. Имам предвид, че футболът става по-лесен както по отношение на правилата, така и на цялостно ниво. Все още съм във форма и бих искал да бъда там. Бях на “Олимпико” за Рома - Фиорентина и наистина изпитах желание отново да обуя бутонките. Очаквам страхотен и тежък мач между два тима, които обичат атакуващия футбол. Интер си остава по-силният, като няма конкуренция в Италия по отношение на дълбочината на състава. Въпреки това Рома намери стабилност и идентичност при Джан Пиеро Гасперини. Надявам се да не се поддадат на напрежението в една трудна вечер, в която всичко ще бъде възможно. Пауло Дибала може да направи разликата.

Естествено, че ще бъда за Рома. Там си оставих сърцето, при цялото ми уважение към Интер. В Рим успях да изразя себе си напълно. Никога нямаше да си тръгна. Напускането ми беше решение на Мончи, спортният директор, който играеше двойна игра. Питаше ме за съвети на трансферния пазар, а в същото време водеше преговори за продажбата ми. От една страна, разбрах логиката му. Той искаше да разбие състава, изграден от Валтер Сабатини, за да изгради свой собствен. Подходи по същия начин и с Един Джеко, когото се опита да продаде на Челси. От друга страна, ние тъкмо бяхме играли полуфинал в Шампионската лига срещу Ливърпул. Бяхме страхотен тим и чувствахме, че можехме да станем още по-добри.

Трябва да благодаря на Лучано Спалети, защото с него написах най-вълнуващите страници на моята кариера. Жалко, че след първата ми година в Интер нещата не ми се получиха. Платих цената за напускането на Спалети. Антонио Конте веднага ми каза, че не бях част от неговите планове. За разлика от Мончи, Антонио беше директен с мен и аз уважих неговата оценка. Кой знае защо не ме искаше в Интер, при положение че преди това ме желаеше в Челси. Може би е бил бесен от моя отказ, но той не беше единственият. За да остана в Рома, аз отказах и голяма оферта от Китай”, заяви Наинголан в свое интервю за “Гадзета дело спорт”.

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Снимки: Imago