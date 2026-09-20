Васил Стефанов: Поздравления за футболистите ни, но вече да се настройват за следващият мач

Гигант (Съединение) срази в Пловдив, местния Спартак с 4:1. Срещата е от седмия кръг на Югоизточната Трета лига.

Гигант спря Спартак (Пловдив)

Васил Стефанов, треньор на гостите коментира пред Sportal.bg.

„Поздравявам футболистите ни за мача, който изиграха. Опитаха се и изпълниха почти всичко, което се изискваше от тях през 90-те минути. Играта ни се получи. Вкарахме три гола още през първото полувреме и дадохме заявка за краен успех. Надигравахме се в отбор, който има амбиции да се изкачи в професионалния футбол. Във футбола, победата се празнува след спечеления мач. От следващия ден, вече започва подготовката за предстоя двубой. Нашият такъв няма да е по-лесен, от вчерашният. Предстои ни да излезем срещу Крумовград – другият претендент за първото място. Сега ние трябва да останем здраво стъпили на земята. Без еуфория, да сме по-скромни. Да продължим да работим максимално сериозно. С мисъл и амбиция да затвърдим положителното, което вече показахме. Постоянството е в основата на трайните добри изяви и резултати“.

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