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  1. Sportal.bg
  2. Гигант (Съединение)
  3. Васил Стефанов: Поздравления за футболистите ни, но вече да се настройват за следващият мач

Васил Стефанов: Поздравления за футболистите ни, но вече да се настройват за следващият мач

  • 20 сеп 2026 | 16:16
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Васил Стефанов: Поздравления за футболистите ни, но вече да се настройват за следващият мач

Гигант (Съединение) срази в Пловдив, местния Спартак с 4:1. Срещата е от седмия кръг на Югоизточната Трета лига.

Гигант спря Спартак (Пловдив)
Гигант спря Спартак (Пловдив)

Васил Стефанов, треньор на гостите коментира пред Sportal.bg.

„Поздравявам футболистите ни за мача, който изиграха. Опитаха се и изпълниха почти всичко, което се изискваше от тях през 90-те минути. Играта ни се получи. Вкарахме три гола още през първото полувреме и дадохме заявка за краен успех. Надигравахме се в отбор, който има амбиции да се изкачи в професионалния футбол. Във футбола, победата се празнува след спечеления мач. От следващия ден, вече започва подготовката за предстоя двубой. Нашият такъв няма да е по-лесен, от вчерашният. Предстои ни да излезем срещу Крумовград – другият претендент за първото място. Сега ние трябва да останем здраво стъпили на земята. Без еуфория, да сме по-скромни. Да продължим да работим максимално сериозно. С мисъл и амбиция да затвърдим положителното, което вече показахме. Постоянството е в основата на трайните добри изяви и резултати“.

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