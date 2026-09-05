Гигант (Съединение) на 80!

Гигант (Съединение) празнува 80 годинин от създаването си. През вече далечната 1946 година млади текезесари водени от желанието си за изява сформират ФК Гигант (село Голямо Конаре).

И така вече 80 години футболен път на едно голямо семейство.

Днес на специална празнична сесия на Община Съединение представители на клуба бяха наградени с Почетен знак на Община Съединение. Те бяха връчени от Станка Стоицова – председател на Общинския съвет Съединение.

Почетен знак получи президентът на клуба Добри Козарев. Почетен знак на Общината получиха още капитанът Никола Марин, който е треньор и в Детско-юношеската школа, както и други двама наставници в ДЮШ – и двамата с името Петко Пинджев.

„Това ни радва, но и задължава да работим още по-добре за просперитета на ОФК Гигант Съединение! В това никой да не се съмнява! Огромни благодарности на кмета на Община Съединение Георги Руменов, на зам. кметовете Атанас Вълков и Даниел Кацарски, на председателя на Общински съвет Станка Стоицова, както и на всички общински съветници за оказаната чест. Няма да ви посрамим„, каза Добри Козарев.

На събитието присъстваха и деца от Детско-юношеската школа от няколко възрастови групи.



снимка: ofkgigant.com

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