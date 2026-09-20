Иван Станчев: Бяхме по-добрите

Волов Шумен 2007 се наложи с 4:1 у дома над Септември (Драгоево) и вече е едноличен лидер. Срещата е от шестия кръг на Североизточната Трета лига.

Волов Шумен 2007 срази Септември (Драгоево)

Иван Станчев, президент на домакините коментира пред клубния сайт.

„Играхме добре, но изненадващо ни поведоха. Бяхме по-добрия отбор през целия мач, но допуснахме една грешка и ни поведоха рано. Все пак бързо изравнихме и отправихме много удари към тяхната врата, поне 7-8 точни само през първата част. През второто полувреме обаче всичко си дойде на мястото. Септември имат добри футболисти, но според мен нямат отбор, така че ги свалихме малко на земята. Вече чакаме Лудогорец III“.

Снимка: ШУМ.БГ

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