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Иван Кочев за мача с Крумовград

  • 18 сеп 2026 | 08:33
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Иван Кочев за мача с Крумовград

Утре, Марица (Милево) приема едноименния тим Крумовград. Срещата е от седмия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Ще играем с лидера – отбор с опитни футболисти. Всеки иска да свери часовника си с най-добрите. Трябва да се подготвим максимално добре. Няма притеснение при нас. Ще опитаме да им се противопоставим. Излизаме за победата, както във всеки един мач. Млад състав сме. Работим за да се развиваме и да се подобряваме. Двубои като предстоящия ще ни покажат докъде сме достигнали“, коментира пред Sportal.bg Иван Кочев, треньор на Марица (Милево).

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