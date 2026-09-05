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Марица (Милево) срази Секирово

  • 5 сеп 2026 | 21:30
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Марица (Милево) срази Секирово

Марица (Милево) надигра в Раковски, местния Секирово с 4:0. Срещата е от петия кръг на Югоизточната Трета лига. Гостите доминираха. Първият критичен момент обаче беше пред вратата на гостите. Капитанът на домакините Запрян Запрянов обаче не успя да вкара. Константин Петров даде аванс на Марица в 14-ата минута. След още толкова време, Христо Димитров удвои. Христо Стоянов направи преднина категорична, 120 секунди след почивката. После Димитров се разписа за втори път. Имаше още положения пред вратите.

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