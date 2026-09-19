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Трети пореден успех за Миньор, тимът не срещна трудности срещу ФК Кюстендил

  • 19 сеп 2026 | 20:10
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Трети пореден успех за Миньор, тимът не срещна трудности срещу ФК Кюстендил

Миньор (Перник) спечели с 2:0 домакинството си на ФК Кюстендил от осмия кръг на Югозападната Трета лига и записа трета поредна победа в шампионата. Това е трети пореден успех за "жълто-чените", които набират скорост.

В 5-ата минута Светослав Диков се размина на сантиметри с центриране на Александър Александров отляво от свободен удар. В ответната атака Кюстендил застраши вратата на Росен Койчев, но той бе на мястото си. В 26-ата минута Стилян Николов шутира извън границата на наказателното поле, но стражът на гостите избих в корнер.

В 32-ата минута Георги Станимиров шутира опасно в далечния ъгъл, но Койчев се разтегна и изби в корнер. В 45-ата минута гол на "сините" правилно не беше зачетен заради засада.

В 57-ата минута Мишел Борел центрира отляво и на далечната греда Симеон Славчев засече топката и я прати в обратния ъгъл. В 65-ата минута Диков изведе Мишел сам срещу вратаря, но той стреля в обхвата му. Крайното 2:0 оформи Калоян Симеонов след асистенция на Антонио Валериев.  

С успеха си "чуковете" събраха 17 точки, които им отреждат второто място във временното класиране.

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