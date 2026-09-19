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  3. Тунчев: Не ни дадоха чиста дузпа

Тунчев: Не ни дадоха чиста дузпа

  • 19 сеп 2026 | 21:35
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Тунчев: Не ни дадоха чиста дузпа

Наставникът на Арда Александър Тунчев бе разочарован след равенството 1:1 с Черно море в среща от десетия кръг на efbet Лига. Специалистът смята, че отборът му е трябвало да получи дузпа, която можело да реши срещата.

"Много грешни подавания, особено през първото полувреме, прибързвахме. Не успявахме да задържим топката в противниковата половина и това се отрази. Подобрихме малко нещата през втората част. Имахме ситуации, в които можехме да отбележим, преди да допуснем гол", заяви той.

Арда и Черно море си размениха по един бърз гол
Арда и Черно море си размениха по един бърз гол

"Чиста дузпа имаше за мен. Опитват се ВАР съдиите да ни убедят, че топката се е ударила в бедрото първо. Но бедрото е по-назад от ръката. Трябваше да извикат Кабаков на ВАР. Всички го видяхме, да дадат дузпата, а ако я няма – ще я отменят. Сега съм афектиран и ще кажат, че говоря срещу Кабаков, но тази ситуация можеше да реши мача", добави наставникът на Арда.

"Идеята беше Велев да е човекът, който да руши играта на противника. Справи се, въпреки че не е играл на тази позиция. Няма как да победим, когато допускаме толкова евтини голове и то подаръци от наша страна. Не мисля, че Черно море успя да създаде кой знае колко сериозни ситуации, но ние в предни позиции не успяхме да се разгърнем. Явно им липсва самочувствие. Бачев е младо момче, говоря доста с него. Има качества, но когато дойде мачът, явно идва притеснение в повече. На Георги му е нужно игрово време след контузията. Страдаме, когато централните нападатели не успяват да вкарат", завърши Тунчев.

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