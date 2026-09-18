Илиян Станчев: На лице са всички предпоставки за хубав мач

Утре, Черноломец (Попово) ще играе в Търговище със СФК Светкавица 2014. Съседското дерби е от шестия кръг на Североизточната Трета лига.

„Регионалното дерби винаги е мач с допълнителен заряд. Отличен старт за Светкавица. На върха са в класирането. Това им дава увереност и самочувствие. Няма съмнение, че са амбицирани да продължат по същия начин. Ние се подготвяме като за всяка друга среща. Спокойни сме. Уверени сме във възможностите си. Винаги играем за победа. Доста опитен отбор сме за да се притесняваме от съперниците. Никога не ги подценяваме. На лице са всички предпоставки за хубав мач. Очаквам хората по трибуните да видят доста футболни достойнства“, коментира пред Sportal.bg Илиян Станчев, спортен директор на Черноломец.

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