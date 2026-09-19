Айнтрахт спря победната серия на Фрайбург

Отборите на Айнтрахт (Франкфурт) и Фрайбург завършиха наравно 2:2 на “Дойче Банк Парк” в двубой от четвъртия кръг на Бундеслигата. Така “орлите” прекъснаха серията от шест победи на своя съперник във всички турнири, като не са губили от него в седем поредни шампионатни мача.

Домакините поведоха още в десетата минута, когато Юнес Ебнуталиб се разписа след асистенция на Рицу Доан. В 34-тата минута Дери Шернхант възстанови равенството след подаване на Джорди Макенго. Само две минути по-късно обаче Йонатан Буркарт върна преднината на франкфуртци с удар отблизо след изпълнение на корнер. В 48-ата минута Юито Сузуки предотврати загубата на своя тим със своя гол, възползвайки се от центриране на Шернхант.

След това реми Фрайбург е на второто място в класирането с актив от 10 точки, а със своите 5 Айнтрахт заема деветата позиция.

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Снимки: Gettyimages