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Бундеслигата с още един изненадващ лидер

  • 12 сеп 2026 | 18:40
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Бундеслигата с още един изненадващ лидер

Съвсем неочаквано Фрайбург вече е лидер в Бундеслигата, сваляйки от върха Аугсбург. В среща от третия кръг тимът от провинция Баден-Вюртемберг разгроми Борусия (Мьонхенгладбах) с 5:0 и излезе начело заради по-добрата си голова разлика от Борусия (Дортмунд). Аугсбург пък направи 2:2 срещу Байер (Леверкузен) и се сбогува с първата позиция, с която самите хора от клуба се шегуваха.

Тъй като и Байерн (Мюнхен) вече не е безгрешен, сега само Елверсберг има теоритичен шанс да измести Фрайбург, но това едва ли ще се случи, защото в неделя отборът на Лукас Петков излиза срещу шампиона.

За Фрайбург това е шести успех от шест мач във всички турнири този сезон, като се включват и тези от квалификациите в Лига на конференциите и Купата на Германия.

Успехът над Гладбах дойде без никакви проблеми. Още след половин час игра домакините вече водеха с 2:0 след попадения на Яник Енгелхарт (23’) и Игор Матанович (29’).

Нещата станаха още по-лесни за победителите в 52-рата, когато капитанът на Борусия Тим Клайндинст беше изгонен за втори жълт картон.

След това домакините нанизаха още три гола - отново чрез Матанович (77’) и Енгелхарт (79’), както и чрез Максимилиан Егещайн (86’).

Положението на Борусия (М) вече е много притеснително, тъй като отборът записа трета загуба в първенството и са на дъното.

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