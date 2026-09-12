Айнтрахт стигна до първа победа

Айнтрахт записа първа победа в Бундеслигата за този сезон, след като спечели с 3:1 при гостуването си на Майнц. Тимът от Франкфурт си подсигури трите точки до 60-ата минута, когато водеше с три гола.

Тимът на Ади Хютер стигна до гол в първите 10 минути в трети пореден мач. Джан Узун откри резултата, след като получи топката от Буркарт в наказателното поле. Гостите имаха предимство през първата част, но можеха да получат гол малко преди почивката. Майнц получи дузпа след падане на Шералдо Бекер в наказателното поле. Слабият удар на Амири от бялата точка обаче бе спасен от Атуболу. Домакините бяха наказани малко по-късно. В добавеното време Айнтрахт удвои аванса си, след като Фабио Грубер не прецени едно дълго подаване и Буркарт се разписа.

Гостите имаха по-голям контрол и през втората част. След час игра Узун отбеляза втория си гол в мача, след като се възползва от подаване на резервата Марио Гьотце. Майнц създаде много малко в предни позиции, но полагаше усилия и стигна до попадение в края, когато Филип Титц отбеляза почетен гол за домакините.

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Снимки: Imago