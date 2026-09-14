Тодор Киселичков: Изиграни са едва няколко кръга, а отборите все по-често се оплакват от съдийски произвол

В Българово, едноименния тим на Созопол победи гостуващия му Нефтохимик (Бургас) с 4:2 в съседското дерби. Срещата е от шестия кръг на Югоизточната Трета лига.

Тодор Киселичков, старши треньор на бургазлии коментира пред Sportal.bg .

“Честитя на Созопол, заслужено ни победиха. Футболистите им демонстрираха повече характер и агресия. Това е в основата на успеха им. Нашият план проработи в началото и заслужено поведохме с 2:0. После аванса ни можеше да набъбне, но направихме два пропуска. След това до края на първото полувреме, Созопол изравни резултата, а ние не се ориентирахме към директната им игра. Извършихме корекции и започнахме добре втората част. Разделям я на две. За три минути пропиляхме две голови положения. След 48-ата минута не знам защо останахме с десет футболисти. После за Созопол беше по-лесно и заслужено спечелиха. Искам обаче да отворя скоба и да алармирам до всички ръководители и хората, занимаващи се с футбол. От началото на сезона са изиграни едва няколко кръга, а отборите все по-често се оплакват от съдийски произвол. Чухме за такъв на мачовете Созопол - Спартак (Пловдив), Нефтохимик (Бургас) - Ботев II (Пловдив), Загорец (Нова Загора) - Спартак (Пловдив), ОФК Хасково - Спартак (Пловдив), Марица (Пловдив) - Спартак (Пловдив) … Смятам, че е редно, както нас треньорите ни задължават да имаме в състава си млади футболисти, така и да поверяват двубоите на млади съдии. Те ще допускат грешки, но ще са неумишлени, от липса на опит. Конкретно за последната ни среща със Созопол, още предния ден като видях нарядите ми светна лампичката, че ще имаме проблеми. Преди година, в хода на подготовката, същия този съдия свири контролата ни със Созопол. В приятелската среща тогава се подигра с Нефтохимик, в чийто състав бяха седем момчета, родени през 2009 година. Сега в мача ни от преди два дни, наш футболист беше задържан с двете ръце в наказателното поле на Созопол, същия съдия не свири дузпа, а след секунди даде фаул за Созопол на границата на наказателното поле. Ще повторя, че не знам защо нашия футболист беше отстранен с червен картон. В конкретната ситуация, той е с разпрана обувка от вътрешната страна на крака. Явно играчът на съперника извика по-силно. Знаех какво ни чака до края, особено след като поведохме с 2:0. Този съдия е от Бургас и не знам колко му е симпатичен отбора на Созопол, но се случва за втори път да ощетява Нефтохимик. На нас никой не ни помага, повече ни се пречи. Не искаме помощ, но и да ни ощетяват. Обучаваме футболистите си на уважение и респект към съперниците. Вече втора година футболистите ни във всеки двубой поздравяват и хората от скамейката на противниковия отбор. Срещу всички отбори сме го правили по два пъти. Не виждам обаче колегите да го правят. Апелът ми е, нека всичко да е феърплей и мачовете да се решават на терена, а не по канцелариите да се определя, кой да бъде ощетения отбор“.

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